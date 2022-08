Inter Primavera, esordio amaro con il Bologna: Carboni illude! Finisce 2-1

L’Inter Primavera di Chivu ha esordito oggi da Campione d’Italia in carica nel Campionato Primavera 1 2022-2023 contro il Bologna (QUI il live dell’evento). A inizio secondo tempo i nerazzurri rientrano in campo con tutt’altro piglio trovando il pareggio con Carboni ma i rossoblù trovano presto il 2-1 e portano a casa la vittoria

PIGLIO GIUSTO – L’Inter inizia subito bene la seconda frazione di gioco, desiderosa di recuperare lo svantaggio dei primi 45′. Al 46′ il Bologna sbaglia costruendo dal basso, la squadra di Cristian Chivu recupera sulla sinistra e Bagnolini nega l’1-1 a Kamate appena entrato su un bel destro dal limite. Ci prova anche Zanotti dai venti metri, destro rasoterra a lato. Al 49′ ancora Inter: destro di Martini e Bagnolini para in due tempi.

PAREGGIO E CONTROSORPASSO – Al 51′ arriva il meritatissimo pareggio dell’Inter con Valentin Carboni che approfitta di un regalo del Bologna: palla forzata dietro su Bagnolini che ci mette una vita per rinviare, Carboni è furbo a capirne le intenzioni e lo anticipa calciando forte, il rimpallo lo favorisce e mette dentro dall’area piccola. Al 63′ il Bologna sigla il 2-1 con Anatriello, appena entrato: palla dentro di Bynoe per Mmaee, Stabile lo anticipa ma il rimpallo favorisce Anatriello a centro area che segna praticamente a porta vuota col destro. Inter di nuovo sotto e stavolta anche con un po’ di sfortuna. Quattro minuti dopo Sarr manca il 2-2 colpendo di testa alto su un’altra parata non impeccabile di Bagnolini. All’85’ il portiere rossoblù prova a riscattarsi: su cross di Di Maggio anticipa Sarr andando di pugno ad allontanare il pallone. L’arbitro assegna 5′ di recupero ma l’Inter non riesce ad agguantare il pari: esordio amaro per i nerazzurri, il Bologna vince 2-1 e porta a casa i 3 punti.