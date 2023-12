Inter Primavera, due gioielli da tenere d’occhio! Uno il figlio d’arte

L’Inter Primavera chiude il suo 2023 al primo posto in campionato e da qualificata al prossimo turno di UEFA Youth League. La stagione sta proseguendo al meglio e i risultati lo confermano. La dirigenza può già seguire inoltre due gioielli per il futuro nerazzurro.

ISSIAKA KAMATE – L’esterno dell’Inter Primavera è il primo marcatore della squadra con sette gol in campionato e uno in UEFA Youth League. Di piede sinistro, ma capace anche con il destro e lo testimonia l’ultima rete segnata con il Lecce. Nato a Aulnay-sous-Bois in Francia il calciatore si è formato al Montfermeil U17 prima di approdare a Milano nell’estate del 2020. Passando dall’Under 18 fino alla Primavera è alla seconda stagione agli ordini di Cristian Chivu, alla prima da protagonista assoluto. Con la maglia dell’Inter ha collezionato 95 presenze segnando 16 volte, il bottino sta pian piano crescendo con il passare del tempo. La consacrazione è arrivata in questi mesi, le sue capacità sono fuori discussione. Dribbling ubriacante, velocità nel lungo e nello stretto, tocchi di palla rapidi, classe al primo stop. Non gli manca nulla per diventare un crack del futuro, l’unico ostacolo è il salto in Prima Squadra. Tanti giovani lo soffrono, il francese è un classe 2004 e ha il tempo dalla sua per migliorare.

Inter Primavera, il secondo gioiello

ALEKSANDAR STANKOVIC – Nato il 3 agosto del 2005 a Milano, sì proprio a Milano. Aleksandar è nato nel periodo in cui suo padre, Dejan, si apprestava ad iniziare la stagione che lo avrebbe portato a vincere il primo Scudetto con l’Inter. Il capitano dell’attuale Primavera è un leader, è carismatico ed ha la testa giusta per guidare un gruppo. Nonostante la giovane età è capace di comandare e gestire il possesso palla dei suoi, il ruolo di certo lo aiuta. Cristian Chivu lo utilizza da mediano, in carriera il calciatore ha giocato in più da difensore della linea a 3, soprattutto con Simone Inzaghi nella pre-season scorsa. Il suo destro è semplicemente pauroso: il gol su punizione con il Lecce farebbe gola a chiunque. Ha tempi di gioco, ritmo e visione. I lanci a tagliare le difese in due sono il suo forte, ne abusa forse un po’ troppo. Della squadra del tecnico romeno sembra il più pronto al grande salto, che ha già fatto passando dall’Under 18 alla Primavera e conquistando subito la titolarità nella scorsa stagione. Il serbo è un predestinato, l’Inter se lo coccola così come il fratello in prestito alla Sampdoria.