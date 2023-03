Inter Primavera, domani l’ultimo match prima della sosta: vittoria da ritrovare

Domani l’Inter di Cristian Chivu ospita la Roma nell’ultimo match del campionato Primavera 1 prima della sosta. La squadra nerazzurra deve ritrovare la vittoria per recuperare punti sulla zona playoff

RITROVARE LA VITTORIA – L’obiettivo della Primavera di Cristian Chivu per la sfida di domani contro la Roma. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Atalanta, la zona playoff si è allontanata e ora dista 7 punti. Il sesto posto è occupato ora dalla Juventus, dopo che il Torino ha battuto proprio i bianconeri nella scorsa giornata. Fontanarosa e compagni dovranno superare l’ostacolo Roma, che cercherà di guadagnare i tre punti per agganciare il Lecce primo in classifica. La sfida di domani sarà l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Al rientro, l’Inter affronterà il Sassuolo in campionato – altro pretendente alla zona playoff – e poi nuovamente la Roma in Coppa Italia. Domani, quindi, la vittoria è fondamentale per diversi motivi. Il primo è quello di dimostrare che lo stop di Bergamo è stato un caso isolato, arrivato dopo 8 risultati utili consecutivi in campionato. In secondo luogo, i risultati delle altre squadre sono positivi per i nerazzurri. La Juventus ha perso in casa della Sampdoria per 4 reti a 1, mentre il Sassuolo è stato bloccato sul pareggio dall’Udinese. Una vittoria domani, quindi, aiuterebbe molto in ottica classifica.