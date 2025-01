Inter Primavera disastro nel secondo tempo, Juventus rimonta in due minuti

Clamorosa sconfitta per l’Inter Primavera in casa della Juventus, che ribalta una partita apparentemente chiusa e si impone 3-2 a Vinovo. I nerazzurri, avanti di due gol fino all’ora di gioco, subiscono una rimonta fulminea e amara.

SECONDO TEMPO DA INCUBO – L’Inter era riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Quieto al 22’. Nonostante le numerose assenze per convocazioni e infortuni, i nerazzurri avevano mostrato solidità e organizzazione, dando l’impressione di poter controllare la partita. La ripresa sembrava confermare questo copione, con l’Inter che al 62’ trovava il gol del raddoppio: Spinaccè, lesto a sfruttare un pallone vagante in area, siglava lo 0-2 che sembrava chiudere i giochi. Ma la Juventus, lontana dal darsi per vinta, ha ribaltato tutto in meno di 15 minuti. Al 64’, il gol di Vacca riaccendeva le speranze dei bianconeri, con una conclusione ravvicinata che puniva una difesa interista troppo passiva. Nemmeno un minuto dopo, ancora Vacca sfruttava un errore collettivo della retroguardia nerazzurra per siglare il 2-2 e riportare in equilibrio la partita.

Juventus-Inter 3-2, ribaltone finale! Frittata è fatta

SCONFITTA CHE PESA – La Juventus ha continuato a spingere, approfittando del momento di confusione dell’Inter, e al 76’ ha completato la rimonta con il gol decisivo di Florea. Per l’Inter si tratta di una sconfitta dolorosa, che evidenzia i limiti di una squadra incapace di gestire un doppio vantaggio. I nerazzurri scivolano così dietro la Juventus in classifica, vedendo complicarsi la corsa alle posizioni di vertice del campionato Primavera. Ora servirà reagire subito per evitare che questa battuta d’arresto comprometta ulteriormente la stagione.