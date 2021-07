Inter Primavera, definito il primo innesto per Chivu nella nuova stagione

L’Inter Primavera ripartirà da Chivu, dopo l’annuncio dell’avvicendamento con Madonna (vedi articolo). In attesa del raduno e dei nuovi acquisti, definito il primo volto nuovo.

DI RITORNO – L’Inter Primavera conterà su Alessandro Silvestro nella rosa della prossima stagione, almeno in avvio. Si tratta di un terzino destro, classe 2002, in nerazzurro dal 2019 proveniente dalla Romulea. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Montespaccato, con ventotto presenze e un gol nel Girone E di Serie D. Ora per lui il passaggio di categoria, con il ritorno all’Inter per l’inizio del 2021-2022. Silvestro sarà valutato da Cristian Chivu, nuovo allenatore della formazione Primavera.