Inter Primavera, definita una nuova amichevole prima della ripresa

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter Primavera

L’Inter Primavera inizierà fra due weekend il suo campionato (vedi articolo). La squadra di Madonna se la vedrà in amichevole, a una settimana dal debutto ufficiale, contro il Como atteso dalla nuova stagione in Serie C.

IL TEST – “Il Como 1907 giocherà un’amichevole ufficiale sabato 12 settembre alle ore 16 contro la squadra Under-19 Primavera dell’Inter al Suning Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti. La partita sarà a porte chiuse”.

Fonte: sito ufficiale Como