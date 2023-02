Inter Primavera, così non va: niente Europa ora testa al Campionato

L’Inter Primavera nella giornata di ieri è uscita dalla UEFA Youth League contro il Rhuk Lviv. La stagione dei nerazzurri finora è pessima.

EUROPA – L’Inter Primavera è fuori dall’Europa. Ieri la squadra di Chivu ha fatto 1-1 nei 90 minuti contro gli ucraini del Rukh Lviv (vedi report). Ai rigori i nerazzurri hanno perso e sono usciti dalla Youth League dopo aver passato i gironi. L’ennesima delusione per l’Inter che anche in Campionato non sta andando benissimo. Ora ha l’occasione di concentrarsi solo su quello oltre che alla Coppa Italia.

CALENDARIO – L’Inter Primavera è al momento undicesima in classifica. Ventuno punti e meno otto per i posti che valgono la qualificazione ai playoff. Nell’ultima i nerazzurri hanno annientato il Napoli 4-0. La strada da prendere è quella per continuare a credere in questa stagione. Il 22 febbraio ci sarò l’impegno contro la Sampdoria in Coppa Italia, che diventa ora un obiettivo.