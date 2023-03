Inter Primavera, contro l’Atalanta serve la vittoria per la zona playoff

Domani l’Inter Primavera torna in campo in campionato. I ragazzi di Chivu saranno impegnati in trasferta contro l’Atalanta: obiettivo 3 punti per continuare a correre verso la zona playoff

RINCORSA – Domani la Primavera di Cristian Chivu sfiderà l’Atalanta per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. All’andata il match terminò con il risultato di 1-1. Al gol di De Nipoti rispose Pio Esposito. In quel periodo l‘Inter faticava a ingranare, tanto che la prima vittoria in campionato arrivò solo alla nona giornata. Ad un girone di distanza la situazione è cambiata. Fontanarosa e compagni – grazie anche alle prove tattiche di mister Chivu e all’aiuto del mercato – hanno ripreso il loro cammino. L’obiettivo ora è la zona playoff. Raggiungere il sesto posto sarebbe un’iniezione di fiducia e darebbe ancora la possibilità ai nerazzurri di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Al momento, la sesta piazza è occupata dal Torino, impegnato in questa giornata contro la Juventus. Se i granata dovessero anche solo pareggiare, vincere contro l’Atalanta permetterebbe all’Inter di portarsi a solo 4 punti dal sesto posto e di agganciare l’ottavo posto, occupato dal Sassuolo – impegnato domenica contro il Cesena – che sarà tralaltro il prossimo avversario dell’Inter dopo la pausa per le nazionali.