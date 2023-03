Inter Primavera, come arriva la Roma al match di domenica

L’Inter Primavera è tornata a perdere dopo 8 risultati utili consecutivi. Contro l’Atalanta in Campionato è infatti finita 2-0 (vedi report). Contro la Roma domenica c’è l’occasione per rialzarsi.

SCONFITTA – Erano 8 partite che l’Inter Primavera non perdeva. Otto risultati che hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di continuare a credere nel sogno dei playoff. Contro l’Atalanta si sono rivisti gli errori che hanno caratterizzato questa stagione (vedi analisi). I nerazzurri in questa settimana dovranno prepararsi al meglio per domenica, quando affronteranno la Roma. I giallorossi sono secondi in classifica con 43 punti, a meno 3 dal Lecce primo. Lecce con cui l’Inter ha pareggiato 0-0.

ROMA – La Roma viene due vittorie importanti contro Napoli e Empoli. La squadra di Federico Guidi ha segnato 4 gol a entrambe, subendone uno solo dai toscani. Prima di questi 6 punti sono arrivati due pareggi, entrambi per 1-1 contro Torino e Atalanta. La gara prima i giallorossi hanno invece perso in trasferta a Bologna. Le due ultime vittorie potrebbero caricarli, Chivu dovrà preparare bene quello che è sempre un big match. Non a caso è stata la finale del Campionato dello scorso anno.