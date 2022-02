Inter Primavera, col Bologna ritorno al successo! Nonostante due rigori negati

L’Inter Primavera torna finalmente a vincere: Jurgens stende il Bologna. Dopo il primo tempo, finito 1-0 (vedi articolo), non ci sono altri gol nonostante tante occasioni nerazzurre. Alla squadra di Chivu negati un rigore al 45’ e uno attorno all’ora di gioco.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Il Bologna si ripresenta con Antonio Raimondo, classe 2004 già visto anche in Serie A. L’ingresso dell’attaccante rende più pericolosi i felsinei, mai visti nel primo tempo. Proprio su una sua iniziativa sente tirare Franco Carboni, che chiede il cambio per infortunio. In contemporanea dentro anche Jan Zuberek, che tempo due minuti e viene servito in area da Valentin Carboni: prova a saltare il portiere in pallonetto, salva sulla linea Riccardo Stivanello. Peccato che Nicola Bagnolini abbatta Zuberek, sarebbe rigore per l’Inter invece l’arbitro fa proseguire per la seconda volta. Subito dopo ancora Zuberek è bravo ad andare via a un avversario, conclusione potente e Bagnolini manda in corner. Ci prova anche Giovanni Fabbian a venti minuti dal termine, il suo tiro rasoterra è fuori di poco. Bagnolini salva ancora una volta al 77’, sullo scatenato Zuberek che ha avuto un ottimo subentro. All’85’ ottima azione di Raimondo che da destra rientra verso il centro, al momento del tiro è decisivo l’intervento di Mattia Zanotti. Proprio al 90’ Samuel Grygar, appena entrato, prova il destro a giro e Bagnolini manda in corner in tuffo. Dopo cinque minuti fischio finale: l’Inter Primavera ritrova i tre punti!

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Moretti, Hoti, F. Carboni (57’ Pelamatti); Fabbian, Sangalli, C. Casadei (90’ Grygar); V. Carboni (90’ Curatolo), Jurgens (79’ Fontanarosa); Abiuso (57’ Zuberek).

In panchina: Basti, Botis, Silvestro, Andersen, Mirarchi, Owusu, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Bologna (3-4-1-2): Bagnolini; Stivanello, Mercier, Motolese (73’ Pietrelli); Wallius (73’ Arnofoli), Pyyhtia (87’ Cupani), Bynoe (46’ Raimondo), Annan; Urbanski (83’ Wieser); Pagliuca, Paananen.

In panchina: Franzini, Cavina, Sakho, J. Casadei, Corazza, Cossalter, Lahdenmaki.

Allenatore: Luca Vigiani

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia (Paggiola – Bianchi)

Gol: 33′ Jurgens

Ammoniti: Bynoe, Pagliuca, Pyyhtia, Paananen (B), Moretti, Pelamatti (I)

Recupero: 0′ PT, 5’ ST