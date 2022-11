Inter Primavera, Chivu può sorridere grazie al ritorno di Zuberek

Jan Zuberek è ufficialmente tornato tra i disponibili di Cristian Chivu. L’attaccante polacco può essere importante per l’Inter per ripartire in Campionato.

RITORNO – Jan Zuberek ha giocato dal primo minuto contro la Juventus nel match di Campionato Primavera 1 terminato 1-1 (vedi pagelle). In stagione il classe 2004 era riuscito a giocare solamente quattro partite, a causa della frattura al braccio. L’Inter Primavera ha avuto diversi problemi in questo avvio e l’assenza di Zuberek ha sicuramente influito. Ora che è tornato tra i disponibili per Cristian Chivu, la stagione può cambiare.

RIPARTIRE – Zuberek torna in campo e chi segue la Primavera se ne accorge. Nel 3-5-2 di Chivu, il polacco ha giocato nei due davanti assieme a Nikola Iliev. Il bulgaro si è poi reso protagonista segnando la rete dell’1-1 su rigore a meno di dieci minuti dalla fine. Fino a quel momento la prestazione di Iliev non era stata notevole, a differenza di quella del compagno. Zuberek nel primo tempo ha tenuto in piedi l’attacco nerazzurro, sfruttando la propria fisicità. Si è visto quasi un bisogno da parte del giocatore di lottare su ogni pallone. Dopo aver saltato 7 partite, la voglia di tornare subito protagonista era tanta. È lui infatti a creare le uniche occasioni dell’Inter nel primo tempo. Un ritorno importante, che può aiutare Chivu a ripartire.