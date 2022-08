Inter Primavera, che uragano! Undici reti nell’amichevole odierna

L’Inter Primavera campione d’Italia è scesa in campo oggi per proseguire nella preparazione in vista della prossima stagione. Un vero e proprio uragano quello scatenato dai ragazzi di Cristian Chivu, che hanno rifilato undici gol alla Recanatese.

GOLEADA – Vittoria convincente quella dell’Inter Primavera di Cristian Chivu, che nell’amichevole precampionato disputata oggi ha rifilato ben undici gol alla Recanatese. 11-0 il risultato finale, che permette ai campioni d’Italia di proseguire con la striscia di successi dopo i tre test vinti ne corso del ritiro in Trentino. Ad Ancona, nella gara di oggi, i nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a Curatolo e hanno poi chiuso la prima frazione di gioco sul 6-0. Cinque, poi, i gol nella ripresa che hanno fissato il risultato sull’11-0 finale. A segnare, oltre al citato Curatolo (3), Jurgens (4), Zuberek, Biral, Iliev e Sarr.