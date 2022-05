Inter Primavera, certezza del secondo posto rinviata: vince il Cagliari

Per l’Inter Primavera bisogna attendere domenica pomeriggio per sapere quale sarà la posizione finale della stagione regolare. Il Cagliari vince 2-0 il recupero con la Juventus e si porta al terzo posto in solitaria a -2.

DISCORSO RINVIATO – L’Inter non è ancora certa di chiudere al secondo posto nel Campionato Primavera 1. La differenza è decisiva, perché le prime due saltano il turno preliminare (la Roma chiuderà aritmeticamente in testa) e vanno direttamente alle semifinali. Questo pomeriggio, nel recupero della quartultima giornata, il Cagliari ha battuto 2-0 la Juventus. All’Unipol Domus, dove domenica (20.45) si giocherà Cagliari-Inter di Serie A, decisivo Luca Gagliano con una doppietta. Al 26’ l’attaccante fuoriquota (classe 2000) sfrutta un’uscita dal basso errata di Riccardo Turicchia e solo davanti al portiere non sbaglia. Raddoppia al 45’ con un gran destro quasi all’incrocio. Nel finale (88’) rigore alla Juventus per un fallo di mano (discusso) di Luigi Palomba, ma Leonardo Cerri calcia malissimo e Andrea D’Aniello blocca in due tempi. Per l’Inter domenica (ore 14) ultima giornata in casa della Sampdoria: se il Cagliari, in contemporanea, dovesse vincere a Empoli servirà non perdere a Genova per tenere la posizione.