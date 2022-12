L’Inter Primavera capitola in amichevole col Varesina. Si rivede Brazao!

È arrivata una sconfitta per l’Inter Primavera contro il Varesina in amichevole. Gara terminata 3-1 per la squadra di Serie D. In campo tra i nerazzurri il portiere brasiliano Brazao

SCONFITTA − In attesa del ritorno in campionato, l’Inter Primavera ha disputato un’amichevole contro il Varesina, club di Serie D. In campo dal primo minuto il brasiliano Brazao, oggetto sconosciuto tra le fila nerazzurre dopo i lunghi infortuni subiti. La squadra di Cristian Chivu – dopo un buon inizio di partita, con tanto di gol del vantaggio firmato da Owusu – capitola 3-1. A pareggiare i conti ci pensa Poesio su rigore a fine primo tempo. Poi nella ripresa, il club di Serie D dilaga trovando prima il vantaggio con Donizetti dalla distanza per poi chiudere il match nel finale con Trenchev.