Inter Primavera, campionato nel vivo: data e ora della semifinale playoff

Entra nel vivo il campionato Primavera, anche per l’Inter che è pronta ad affrontare la semifinale. Sono state da poco comunicate data e ora sia del primo turno che di semifinale e finale. Ecco quando saranno impegnati i nerazzurri.

PLAYOFF SCUDETTO – Il 28 maggio alle 17.00 l’Inter Primavera di Cristian Chivu sarà in campo per giocarsi le proprie possibilità di vincere il campionato. I nerazzurri affronteranno la vincente tra Cagliari e Sampdoria (in programma il 25 maggio alle ore 17.00), mentre nell’altra semifinale la Roma sarà impegnata – il 27 maggio alle 18.00 – contro la vincente della sfida tra Atalanta e Juventus del 24 maggio alle ore 18.00. Le due vincenti della semifinale si contenderanno poi il trofeo nella finale del 31 maggio alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

CAMPIONATO PRIMAVERA, DATE E ORARI DEI PLAYOFF CON L’INTER

PRIMO TURNO

Atalanta vs Juventus, 24 maggio alle ore 18.00 (Gara 1) – Stadio Ricci di Sassuolo

Cagliari vs Sampdoria, 25 maggio alle ore 17.00 (Gara 2) – Stadio Ricci di Sassuolo

SEMIFINALI

Roma vs vincente della gara 1, 27 maggio alle 18.00 – Stadio Ricci di Sassuolo

Inter vs vincente della gara 2, 28 maggio alle ore 17.00 – Stadio Ricci di Sassuolo

FINALE

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2, 31 maggio ore 20.30 – Mapei Stadium di Reggio Emilia