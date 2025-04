L’Inter Primavera cade contro la Lazio! Seconda sconfitta di fila

L’Inter Primavera perde ancora in questa settimana da incubo e stavolta lo fa contro la Lazio ancora con il risultato di 1-0. Squadra scarica al Konami Youth Development Centre.

SCARICHI! – L’Inter Primavera perde con il risultato di 1-0 contro la Lazio alla trentaduesima giornata di campionato. Al Konami Youth Development Centre i nerazzurri non riescono a reagire alla sconfitta in UEFA Youth League e cadono per la seconda volta consecutiva. Partita opaca, brutta, noiosa in larghi tratti e senza particolari emozioni se non in occasione del gol biancoceleste. Ha sbloccato la gara al minuto 62 Lorenzo D’Agostini, che in area di rigore ha risolto una mischia con un tiro potente sotto la traversa impossibile da parare per Alessandro Calligaris. La squadra di Andrea Zanchetta sbaglia tantissimo tecnicamente e non si fa mai particolarmente pericolosa dalle parti dell’estremo difensore avversario Renzetti. Solo nel primo tempo Giacomo De Pieri e Maye ci hanno provato dalla distanza, ma niente di più. Nemmeno i cambi dalla panchina hanno risolto la situazione per l’Inter Primavera, che rimane così al secondo posto scendendo a -4 dalla Roma in fuga in vetta alla classifica. Dietro spinge il Sassuolo, che ha pareggiato i punti a quota 63 dei nerazzurri.

INTER-LAZIO PRIMAVERA 0-1

D’Agostini (L) al 62′