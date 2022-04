Inter Primavera avanti sul Torino a fine primo tempo: Jurgens trova il bis!

L’Inter Primavera chiude in vantaggio 0-1 il primo tempo contro il Torino. I nerazzurri, oggi in trasferta, ringraziano ancora Jurgens. Secondo gol di fila per l’estone

VANTAGGIO − L’Inter Primavera, forte degli 11 risultati utili consecutivi, gioca con consapevolezza e maturità a Torino chiudendo in vantaggio il primo tempo. Pronti-via e Jurgens trova il suo secondo gol di fila. Dopo la perla in settimana contro il Lecce, l’attaccante estone buca anche Milan. Pericoloso anche al 19′ Jurgens che si trova a calciare davanti il portiere ma in questo caso molto bravo il portiere granata a chiudere la porta. Alla mezz’ora si affaccia in avanti anche il Torino con Nguessan che di testa non trova di poco la porta. Nel finale, pericoloso Zuberek lanciato in profondità ma bravo ancora Milan a dire di no.