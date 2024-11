Monza-Inter Primavera 0-3 al 45′: super prestazione dei big!

L’Inter Primavera è in vantaggio contro il Monza al termine dei primi 45 minuti di gioco per 3-0. Decidono per ora le reti di Matteo Lavelli, Thomas Berenbruch e Daniel Quieto.

OTTIMO INIZIO – L’Inter Primavera approccia nella maniera giusta la sfida contro il Monza valida per la decima giornata del Campionato U-20. I nerazzurri si rendono subito pericolosi con Daniel Quieto dopo un solo minuto, dando l’idea di voler ammazzare la partita sfruttando la propria superiorità sul rettangolo di gioco. Non passano neanche 2 minuti e l’Inter passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Matteo Lavelli su cross di Matteo Motta. Il calciatore italiano stacca completamente isolato a ridosso della porta avversaria, consegnando così l’1-0 ai nerazzurri. Nonostante il gol, i meneghini continuano ad attaccare alla ricerca del doppio vantaggio. Il principale protagonista delle azioni offensive a tinte nerazzurre è Luka Topalovic, uno degli oggetti dell’attenzione degli osservatori a causa delle sue prestazioni non sempre all’altezza del proprio spessore tecnico.

Monza-Inter Primavera, il tris che chiude il primo tempo

IN CATTEDRA – Proprio lo sloveno sale in cattedra dopo la rete dell’1-0 dell’Inter Primavera, con varie iniziative personali e conclusioni pericolose verso la porta difesa da Tommaso Ciardi. Il raddoppio dei nerazzurri arriva però con un altro calciatore dal valore tecnico non comune, ossia Thomas Berenbruch. L’italiano approfitta della respinta di Ciardi sul tiro al volo di Lavelli per effettuare un tap-in vincente. I giovani meneghini si portano così sul risultato di 2-0 al 22′. L’Inter continua ad attaccare, al contempo mostrandosi molto compatta e organizzata in fase difensiva. Il lavoro premia i nerazzurri, con la rete del 3-0 che arriva al 43′ grazie al tap-in vincente di Daniel Quieto sulla respinta di Ciardi. Un dominio totale, quello dei nerazzurri, concretizzato anche dal punto di vista del risultato.