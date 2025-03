Inter Primavera, ci sarà un assente nel Cagliari: Nicola “colpevole”

Due calciatori in meno a disposizione per Fabio Pisacane oggi, in occasione della sfida contro l’Inter Primavera: il motivo dell’assenza del Cagliari ha a che fare con una decisione di Davide Nicola.

INDISPONIBILI – In arrivo un’altra sfida per l’Inter Primavera: la squadra di Andrea Zanchetta oggi sfiderà in casa il Cagliari di Fabio Pisacane per la trentesima giornata di campionato. L’allenatore dei rossoblù, che ha parlato alla vigilia del match, non avrà a disposizione uno dei suoi ragazzi. Si tratta di Andrea Cogoni, difensore classe 2006, che è costretto a dare forfait per la trasferta di campionato, ma l’assenza è più che giustificata. Il ragazzo è stato convocato in prima squadra in occasione di Roma-Cagliari di Serie A, che prenderà il via un’ora dopo ossia alle 16. Pisacane, dunque, si troverà con un calciatore in meno per la sfida delle 15 di oggi, con l’allenatore Davide Nicola “colpevole”.

Inter-Cagliari Primavera, doppia assenza obbligata per Pisacane

AGGIUNTA – Ma non solo: con la prima squadra dei sardi c’è anche il portiere Velizar-Ilia Iliev. Quest’ultimo, in campo quattro giorni fa nella semifinale di Coppa Italia Primavera vinta dal Cagliari per 2-0 contro la Juventus e valsa la qualificazione alla finale col Milan, sostituisce il terzo portiere Giuseppe Ciocci. In porta, dunque, nei rossoblù dovrebbe esserci Henrijs Auseklis già visto in campo in altre circostanze. Per Inter-Cagliari Primavera appuntamento alle 15.