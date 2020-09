Inter Primavera, amichevole contro la Prima Squadra del Como: il risultato

Armando Madonna Inter Primavera

L’Inter Primavera di Armando Madonna ha sfidato la Prima Squadra del Como al Centro di Formazione Suning. La sfida si è chiusa in parità: di seguito il report del match, pubblicato dal sito dell’Inter

AMICHEVOLE – L’Inter Primavera di Armando Madonna ha sfidato oggi in amichevole la Prima Squadra del Como al Centro di Formazione Suning. I nerazzurri al 52′ vanno in vantaggio con Satriano che dagli 11 metri sigla la rete dell’1-0. Sempre dal dischetto al 69′ arriva il pareggio del Como con Gabrielloni. Akhalaia al 77′ riporta in vantaggio l’Inter prima del definitivo 2-2 firmato da Cicconi. Il prossimo impegno dell’Inter sarà quello di mercoledì contro la Prima Squadra della Pro Sesto a Sesto San Giovanni.

