Inter Primavera, al via il ritiro pre-stagione. Previste due amichevoli

Armando Madonna Inter Primavera

L’Inter Primavera, agli ordini di mister Armando Madonna, ha iniziato quest’oggi il ritiro di preparazione in vista della nuova stagione. Per i giovani nerazzurri previste due amichevoli. Di seguito il comunicato

RITIRO – L’Inter Primavera ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione. I ragazzi di Armando Madonna affronteranno due amichevoli. Di seguito il comunicato: “È ufficialmente cominciato il ritiro dei ragazzi allenati da mister Armando Madonna, che apre ufficialmente le porte alla stagione 2020-2021. I nerazzurri alloggeranno a Rablà, in provincia di Bolzano, e si alleneranno presso il Centro Sportivo di Naturno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Sono previste anche due amichevoli: la prima domani 3 settembre alle ore 19 contro l’SSV Naturno (Promozione), mentre la seconda è prevista lunedì 7 alle ore 17 contro la formazione Primavera del Chievo Verona. La squadra nerazzurra farà poi ritorno a Milano martedì 8 settembre, per proseguire la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione”.

Fonte: Inter.it