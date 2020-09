Inter, preso un nuovo ragazzo per l’Under 17...

Inter, preso un nuovo ragazzo per l’Under 17 di Zanchetta

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Un nuovo giovane per il settore giovanile dell’Inter. La società nerazzurra ha infatti chiuso oggi per l’ingaggio di Samuel Grygar, centrocampista ceco classe 2004 prelevato dal Banik Ostrava. Il giovanissimo giocatore ceco verrà inserito nella Under 17 nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta.