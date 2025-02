FOTO – L’Inter prende un gigante lituano per la porta: arriva dallo Zalgiris!

Ufficiale l’arrivo in casa Inter di un nuovo giovanissimo portiere lituano alto quasi due metri. Arriva dallo Zalgiris Vilnius.

COLPO IN PROSPETTIVA – L’Inter ha chiuso per l’arrivo del giovanissimo portiere lituano Henrikas Adomavičius. Il ragazzo arriva dallo Zalgiris Vilnius, squadra appunto lituana. Ha appena firmato con il club di Viale della Liberazione insieme alla famiglia e al direttore dell’area tecnica giovanile Massimo Tarantino. Adomavičius è un portiere del 2009, che ovviamente sarà aggregato all’Inter under 17. Si tratta di un colpo per il futuro e da Interello arriva già buonissime indicazioni su di lui. Di seguito anche le prime foto che arrivando direttamente dal profilo Instagram del giovane e della sua squadra di provenienza.

LAVORO DI SCOUTING – Il ragazzo sarà appunto aggregato all’Under 17 ma presto potrebbe anche salire di categoria per crescere e progredire con i ragazzi più grandi. L’Inter continua comunque il suo solito lavoro di scouting. Proprio nelle scorse settimane, la dirigenza nerazzurra aveva chiuso per Andrija Vukoje, il quale ha già messo a referto due gol con la squadra under 18, rispettivamente contro il Parma e il Monza. E nei giorni scorsi, aveva anche parlato ad un media in patria. Il sedicenne Adomavičius si prepara alla sfida.