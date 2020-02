Inter-Pordenone U17, sfida rinviata: allerta coronavirus?

Condividi questo articolo

Tra le sfide di Serie D e Juniores Nazionali in programma domani, rinviate dalla Lega Nazionale Dilettanti, si aggiunge anche Inter-Pordenone Under 17. Il motivo, presumibilmente, potrebbe essere l’allerta per il coronavirus.

RINVIATA – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, l’allerta nelle ultime ore in Lombardia a causa della diffusione del coronavirus ha portato al rinvio di diverse gare in Serie D e tra gli Juniores Nazionali. Tra le sfide in programma domani che sono state rinviate a data da destinarsi bisogna annoverare anche Inter-Pordenone del campionato Under 17. Sebbene non sia per ora nella lista delle sfide rinviate a causa coronavirus, il motivo potrebbe essere proprio questo.