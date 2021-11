Inter-Pescara Primavera, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu

Inter-Pescara Primavera, gara valida per la decima giornata del Campionato Primavera 1, andrà in scena oggi alle 10:45. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e in particolare le scelte di Cristian Chivu.

INTER-PESCARA PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 13 Matjaz, 6 Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli (C), 18 Nunziatini; 7 Peschetola, 22 Abiuso, 34 Curatolo

A disposizione: 12 Basti, 40 Raimondi, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 23 Moretti, 24 Andersen, 25 Grygar, 27 Dervishi, 34 Sarr

Allenatore: Cristian Chivu

PESCARA: 1 Lucatelli; 2 Sakho, 5 Palmentieri, 9 Blanuta, 11 Kuqi,14 Colazzilli, 18 Caliò, 20 Sanogo, 21 Delle Monache, 24 Staver, 37 Salvatore

A disposizione: 12 Servalli, 8 Dieye Baka, 13 Postiglione, 17 Patanè, 19 Stampella, 25 Scipione, 26 Scipioni, 40 Mehic D., 48 Mehic A.

Allenatore: Pierluigi Iervese

Arbitro: Rutella (Enna)

Assistenti: Piazzini – Lisi