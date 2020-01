Inter-Pescara, campionato Primavera 1: la sfida subisce una variazione

Inter-Pescara, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato Primavera 1 TIM, ha subito una variazione di campo. Di seguito quanto comunicato dalla Lega Serie A

VARIAZIONE CAMPO – Inter-Pescara è la gara valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1 nonché prima giornata del girone di ritorno. La sfida, in programma domani alle ore 11.00, ha subito una variazione di campo: non più Interello ma lo stadio Breda di Sesto San Giovanni.