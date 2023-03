Inter, novità sul futuro della dirigenza del settore giovanile – SI

A fine stagione si scoprirà quale sarà il futuro dirigenziale delle giovanili dell’Inter. Criscitiello, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, riporta una notizia riguardante Samaden, dirigente del settore giovanile nerazzurro.

PRESUPPOSTI – In casa Inter sembra ci siano delle novità riguardanti il settore giovanile. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, a fine stagione Roberto Samaden incontrerà la società nerazzurra. L’intenzione del direttore sportivo delle giovanili dell’Inter è quella di capire se ci sono i presupposti giusti per continuare insieme per un altro anno.

Fonte: Sportitalia