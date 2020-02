Inter, non solo Primavera: il Coronavirus ferma altre...

Inter, non solo Primavera: il Coronavirus ferma altre tre partite giovanili

L’Inter ha visto la partita della Primavera contro il Bologna rinviata da sabato ad aprile (vedi articolo), complice l’emergenza Coronavirus. Non è però l’unico impegno delle giovanili nerazzurre che non si disputerà nel prossimo weekend: la FIGC ha disposto il rinvio per tutti i campionati Under-15, Under-16 e Under-17.

IL COMUNICATO – “Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus (Covid-19), viste le ordinanze regionali e le indicazioni dei Ministeri competenti, a titolo precauzionale, si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare sotto elencate in programma fino a tutto l’1 marzo 2020, che coinvolgono le società appartenenti alle Regioni sottoposte alle misure restrittive emanate dai Ministeri e dalle Autorità Regionali competenti (vedi articolo), compresa la società San Marino Academy per la propria collocazione geografica”.

CAMPIONATO UNDER-17 (rinviate dall’1 marzo a data da destinarsi)

Empoli-Virtus Entella (Girone A)

Genoa-Spezia (Girone A)

Juventus-Sampdoria (Girone A)

Livorno-Parma (Girone A)

Sassuolo-Torino (Girone A)

Atalanta-Udinese (Girone B)

Bologna-Chievo (Girone B)

Milan-Brescia (Girone B)

Pordenone-Cagliari (Girone B)

SPAL-Cittadella (Girone B)

Venezia-Inter (Girone B)

Verona-Cremonese (Girone B)

CAMPIONATO UNDER-16 (rinviate dall’1 marzo a data da destinarsi)

Genoa-Torino (Girone A)

Juventus-Pisa (Girone A)

Parma-Virtus Entella (Girone A)

Sampdoria-Lazio (Girone A)

Sassuolo-Spezia (Girone A)

Cagliari-Bologna (Girone B)

Cittadella-Milan (Girone B)

Cremonese-Venezia (Girone B)

Inter-Udinese (Girone B)

Pordenone-Chievo (Girone B)

SPAL-Brescia (Girone B)

Verona-Atalanta (Girone B)

CAMPIONATO UNDER-15 (rinviate dall’1 marzo a data da destinarsi)

Genoa-Torino (Girone A)

Juventus-Pisa (Girone A)

Parma-Virtus Entella (Girone A)

Sampdoria-Lazio (Girone A)

Sassuolo-Spezia (Girone A)

Cagliari-Bologna (Girone B)

Cittadella-Milan (Girone B)

Cremonese-Venezia (Girone B)

Inter-Udinese (Girone B)

Pordenone-Chievo (Girone B)

SPAL-Brescia (Girone B)

Verona-Atalanta (Girone B)

Fonte: FIGC.it