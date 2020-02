Inter-Napoli Primavera, i convocati degli azzurri: Angelini ne chiama 20

Inter-Napoli del campionato primavera è alle porte. La gara, valevole per la 18esima giornata di campionato, si giocherà domani alle ore 13 allo stadio Breda. Ecco i convocati di Giuseppe Angelini, allenatore dei partenopei, per la sfida contro i nerazzurri.

CONVOCATI – Inter-Napoli, gara in programma per la 18esima giornata del campionato primavera, è alle porte. Per la sfida, che si giocherà nella giornata di domani alle ore 13 allo stadio Breda., Giuseppe Angelini, allenatore degli azzurri, ha convocato 20 calciatori. Ecco la lista: Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Marrazzo, Palmieri, Sami, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Fonte: sscnapoli.it