Inter-Napoli Primavera 1, 4-0: Curatolo cala il poker, Napoli annientato

Dopo un grande primo tempo, terminato per 3-0 in favore dell’Inter Primavera (vedi report), la squadra di Chivu si prepara al secondo tempo della sfida contro il Napoli.

SECONDO TEMPO – L’Inter torna in campo con il compito di gestire l’ampio vantaggio ottenuto nel primo tempo. Il rientro di Valentin Carboni facilita questo. L’argentino mostra i motivi per cui è spesso aggregato in prima squadra nonostante l’età. È proprio Carboni a cercare la conclusione al 60′ con un tiro rasoterra non molto preciso che termina a lato. Il risultato non cambia e allora Cristian Chivu procede a cambiare alcuni dei suoi. Fuori l’autore gol Issiaka Kamatè ammonito e Enoch Owusu dopo un scontro col portiere del Napoli. I partenopei non riescono a impensierire la difesa nerazzurra. L’Inter trova invece il quarto gol su calcio d’angolo battuto dal solito Nikola Iliev. Questa volta ci arriva Dennis Curatolo prima di tutti e trova il 4 a 0. partita totale dell’Inter, che non corre rischi di nessun tipo. Quattro a zero che può dare fiducia alla squadra di Chivu.