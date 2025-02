Inter Primavera, show contro il Monza: Topalovic una sentenza

La sfida tra l’Inter Primavera e il Monza si è conclusa con un 4-1 dei padroni di casa. Un gol per tempo regolano la gara casalinga contro i brianzoli.

VITTORIA – Si è conclusa 4-1 la sfida tra l’Inter Primavera e il Monza al Konami Youth Centre di Milano. Dopo un primo tempo di assoluto dominio, i nerazzurri la sbloccano al 37′ grazie a una zampata di Giacomo De Pieri che sfrutta una disattenzione della difesa del Monza e da pochi passi è bravo a spingerla in rete. Prima del gol del vantaggio, lo stesso De Pieri e poi Spinaccé avevano provato l’assalto per il gol ma un super Mazza in porta aveva risposto bene chiudendo la porta dei brianzoli.

Inter-Monza, nella ripresa il sigillo finale

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con la solita Inter che tiene il ritmo, contro un Monza che prova sempre a ripartire per provare a essere pericolosa. Al 53′ arriva il raddoppio dell’Inter Primavera che mette in cascina il risultato con il Monza. Punizione dalla tre quarti di Berenbruch, Spinaccé ci prova con un tocco delicato e la palla finisce in rete. Al 66 arriva l’occasione per il definitivo tris, ma Garonetti al volo chiude di poco sopra la traversa. All’80 arriva il definitivo 3-0 dei padroni di casa con una perla di Topalovic che da posizione defilata lascia partire una sventolata imparabile per Mazza. Nel finale spazio anche per il goal del poker firmato da Matteo Cocchi che dall’esterno col destro beffa l’estremo difensore del Monza. A partita praticamente terminata, il Monza trova il goal della bandiera con Zanaboni.