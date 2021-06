Inter-Milan U18, i ragazzi di Chivu regalano un altro derby ai nerazzurri

Dopo i derby vinti dalla prima squadra in Coppa Italia e nel girone di ritorno della Serie A e il derby vinto dalla Primavera, anche l’Inter Under 18 di Cristian Chivu sconfigge i pari età rossoneri regalando ai nerazzurri un’altra vittoria stracittadina.

ALTRO DERBY VINTO – Con un perentorio 2-0 senza repliche, l’Inter Under 18 di Cristian Chivu ha conquistato un altro derby per la squadra nerazzurra. A decidere la partita del Centro Formazione Suning sono state le reti di Peschetola al 36′ e Fabbian al 51′. Con i tre punti conquistati in questa ventunesima giornata del campionato di categoria, i nerazzurrini restano ben saldi al primo posto in classifica. Il prossimo impegno sarà contro il Monza e sarà l’ultimo della stagione regolare, prima dell’inizio delle Final Four.