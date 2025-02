Inter-Milan Primavera 4-6 (D.C.R.), il tabellino dei quarti di Coppa Italia

Il tabellino di Inter-Milan Primavera, gara valida per i quarti di Coppa Italia e terminata ai rigori. I nerazzurri sbagliano due volte, i rossoneri accedono così alla semifinale.

LA PARTITA – Tra Inter e Milan Primavera si decide tutto in unica sfida, valida per i quarti di Coppa Italia. Nel primo tempo l’autogol di Cocchi al 31′ e il pareggio di Mosconi al 44′ lasciano tutto in equilibrio. Dopo l’intervallo sembrano i nerazzurri a poter avere la meglio, andando in vantaggio al 57′ col gol di Berenbruch. Niente da fare, però, perché al 68′ liberali pareggia nuovamente i conti e porta tutti ai rigori. Proprio dal dischetto, infatti, verrà deciso il semifinalista di Coppa Italia per le due squadre. Lì ad avere la meglio sarà il Milan, che non sbaglia un colpo al contrario dell’Inter Primavera. Due i rigori nerazzurri parati da Longoni, quelli calciati da Lavelli e da Pinotti. Di seguito il tabellino di Inter-Milan Primavera.

Inter-Milan Primavera, il tabellino

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi (26 Garonetti 49′), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic (16 Venturini 70′), 4 Zanchetta (86′), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (9 Lavelli 70′), 18 Mosconi (27 Pinotti 86′). A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 15 Perez, 19 Della Mora, 28 Romano, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Milan (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone (3 Nissen 64′), 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni; 80 Eletu, 8 Sala, 55 Hodzic (29 Perera 64′ (31 Perina 93′)); 30 Bonomi, 99 Scotti (7 Perrucci 86′), 10 Liberali.

A disposizione: 1 Colzani, 4 Mancioppi, 15 Parmiggiani, 21 Lamorte, 25 Ossola, 34 Comotto, 71 Siman. Allenatore: Federico Guidi.

Gol: 31′ aut. Cocchi (M), 44′ Mosconi (I), 57′ Berenbruch (I), 68′ Liberali (M).

Rigori: Lavelli (I) parato, Bonomi (M) gol, Bovo (I) gol, Perrucci (M) gol, Pinotti (I) parato, Eletu (M) gol, Berenbruch (I) gol, Perina (M) gol.

Ammoniti: Re Cecconi (I), Dutu (M), Aidoo (I), Alexiou (I), Pereira (M), Sala (M).

Arbitro: Zanotti. Assistenti: Lisi – Tomasi