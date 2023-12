Inter-Milan Primavera 0-1 al 45′: al riposo sotto complice un eurogol

Inter-Milan, derby che vale la vetta nel Campionato Primavera 1, ha visto concludersi il primo tempo sul risultato di 0-1 con un gran gol di Cuenca. Segui QUI il LIVE per il secondo tempo della stracittadina.

INTER-MILAN PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Subito un giallo nel Milan, dopo sei minuti lo prende Adam Bakoune per un fallo su Luca Di Maggio. Nel primo quarto d’ora non ci sono particolari occasioni, la prima vera e propria è il gol del vantaggio. Al 19′ Chaka Traoré serve Hugo Cuenca leggermente spostato sulla destra al limite, gran sinistro e il rientrante Alessandro Calligaris non può evitare lo 0-1. Due minuti dopo ancora Milan pericoloso, Francesco Camarda entra in area da destra e Calligaris esce in tuffo per fermarlo, ripetendosi con ottimo tempismo anche su Bakoune. Risposta dell’Inter al 23′, cross basso da sinistra sul secondo palo e Issiaka Kamaté apre il piatto trovando la parata di piede di Noah Raveyre. Sfiora la doppietta con un altro eurogol Cuenca al 35′, il paraguayano su una punizione gira di tacco e Calligaris si oppone. Finale di tempo senza particolari occasioni, si chiude con un minuto di recupero. Per il momento partita complicata per l’Inter pur avendo creato occasioni.

INTER-MILAN PRIMAVERA 0-1 AL 45′

Gol: 19′ Cuenca.