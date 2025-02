Inter-Milan Primavera 4-6 (d.c.r.), pagelle: Alexiou e Re Cecconi da 5!

L’Inter Primavera perde con il risultato di 3-2 dopo i calci di rigore contro il Milan. I migliori sono gli esterni, tra cui De Pieri. Malissimo la difesa invece, sia Alexiou che Re Cecconi. Le pagelle del match.

Calligaris 5.5: Non para un singolo rigore dei quattro tirati dal Milan. Non proprio il migliore dei modi per incidere su un quarto di finale di Coppa Italia.

Inter-Milan Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7: Regge per quanto possibile sulla sua fascia, anche se il primo gol nasce dalla parte destra del campo. Rimedia con l’assist perfetto per Mosconi.

Re Cecconi 5: Ferma Liberali solo con un fallo da cartellino giallo, la prestazione risente dell’ammenda e il difensore rischia anche l’espulsione.

– dal 50′ Garonetti 6.5: Nel secondo tempo si mangia Scotti e fa un’ottima partita al posto di Re Cecconi.

Alexiou 5: Alcuni interventi tengono l’Inter in vita, ma quando parte il Milan fa sempre male ed è pericoloso. Lascia Liberali calciare dal limite dell’area, scelta pessima.

Cocchi 6.5: L’autogol è solo sfortuna, si trova nel posto giusto ma al momento sbagliato. In fase offensiva mette come sempre la sua firma: cross e assist per il gol di Berenbruch.

Inter-Milan Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7: I centrocampisti del Milan sono estremamente fisici e Thomas fatica per la differenza. Nel secondo tempo trova comunque il modo per segnare e lo fa proprio sugli sviluppi di cross. Intelligenza superiore!

Zanchetta 6: Più di una sventagliata aiuta a mandare in tilt la difesa rossonera, che ci mette tempo per passare da una fascia all’altra. Bene in cabina di regia.

– dall’86’ Bovo S.V.

Topalovic 5.5: Sarebbe anche adeguato per il suo fisico in una partita così dura, si nasconde e non alza il livello delle giocate.

– dal 70′ Venturini 4.5: Dopo nemmeno 30 secondi dal suo ingresso provoca il rigore che viene sbagliato da Liberali. Peggio di così non si può.

Inter-Milan Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Dalla sua velocità e intelligenza nasce l’azione del gol del pareggio nel primo tempo. La solita mina vagante che mette in difficoltà la difesa avversaria.

Spinacce 5: Annullato da Dutu in qualsiasi scontro. Il difensore lo domina e il giocatore dell’Inter non tocca un singolo pallone pulito.

– dal 70′ Lavelli 5.5: Fa sicuramente di più del compagno, almeno tira in porta quando è in campo. Sbaglia però il rigore.

Mosconi 7: Ovvia alla problematica fisica e lo fa con l’astuzia. Taglia sul primo palo e incrocia per il gol del momentaneo 1-1.

– dall’86’ Pinotti S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Ci sono momenti e momenti della partita, che vive diversi periodi in cui l’Inter o il Milan dominano. I nerazzurri giocano bene, soffrono un po’ troppo la fisicità dei rossoneri e la velocità di Liberali. Da rivedere assolutamente la difesa con Alexiou e Re Cecconi che sbagliano continuamente i tempi negli interventi. La sconfitta ai rigori rimane comunque una beffa…