Inter-Milan Primavera termina 2-2: ai rigori per la semifinalista in Coppa Italia!

Dopo l’1-1 del primo tempo, alla ripresa l’Inter Primavera rimonta ma poi si fa recuperare. I tempi regolamentari dei quarti di Coppa Italia finiscono 2-2. Tutto rimandato ai rigori.

RIPRESA – Inter-Milan Primavera si riaccende nel finale del primo tempo, quando i nerazzurri riacciuffano il vantaggio iniziale dei rossoneri. Dopo l’intervallo il match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si è riaperto con un problema fisico per Re Cecconi. Rimasto a terra al 48′, il calciatore è uscito dal campo due minuti dopo lasciando il posto a Garonetti. Al 57′, poi, arriva la seconda risposta da parte della squadra di Andrea Zanchetta: dalla sinistra cross di Cocchi che porta Langoni ad uscire dalla porta. Berenbruch approfitta della scelta imperfetta del portiere rossonero per ribadire in porta e siglare il gol del 2-1.

Inter-Milan Primavera 2-2

FINALE – Quando l’Inter Primavera sembrava ormai poter controllare il vantaggio, il Milan torna a far male. Al 68′, infatti, si ritorna nuovamente sul pari grazie alla rete di Liberali. Poche colpe per Calligaris che si ritrova alle spalle il missile calciato dal rossonero dai venti metri. Come se non bastasse, i nerazzurri causano anche un calcio di rigore. Dopo il fallo di Venturini ai danni di Eletu l’arbitro indica il dischetto. L’Inter Primavera, però, viene graziata da Liberali che questa volta fallisce e manca la doppietta nel derby di Coppa Italia. Le due milanesi tentano fino alla fine del recupero, di quattro minuti, a trovare il gol della vittoria. Ma invano. I tempi regolamentari terminano 2-2 e tutto viene rimandato ai calci di rigore, dove si scoprirà la semifinalista della competizione.