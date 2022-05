Inter-Milan Primavera 1, presenti anche il ct Mancini e Lele Oriali

L’Inter Primavera di Cristian Chivu sta giocando contro i pari età del Milan nel derby della Madonnina. Ad assistere al match ci sono anche due ospiti d’onore: il Ct della Nazionale Roberto Mancini e un grande ex interista, Lele Oriali.

PRESENZE – L’Inter Primavera sta giocando in questo momento il derby di categoria contro il Milan nel derby che potrebbe quasi estromettere dalla Primavera 1 i rossoneri. Presenti, al Suning Training Centre, anche due figure illustri come il ct dell’Italia Roberto Mancini e il suo collaboratore, Lele Oriali, nonché grande ex Inter. I due saranno sicuramente venuti per visualizzare qualche giovane interessante magari da convocare in qualche stage. Ricordiamo come Mancini chiamò, senza nessuna presenza in Serie A, Nicolò Zaniolo.