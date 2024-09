Inter-Milan Primavera 1-3, pagelle: Aidoo 4, Zanchetta non da meno

L’Inter Primavera non ne fa una buona e perde al Konami Youth Development Centre contro il Milan con il risultato di 3-1. Pochissime sufficienze, tra i peggiori sicuramente c’è Mike Aidoo. Le pagelle del primo derby di giornata.

Calligaris 5.5: Rischia troppo con la palla tra i piedi e si fa rubare palla tre volte. Sul rigore di Bonomi intuisce ma gli scappa la palla dalle mani.

Inter-Milan Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 4: Un voto che spiega perfettamente la sua prestazione. Provoca il gol del 2-0 di Ibrahimovic con un rilancio uscito male, provoca il rigore del 3-1 con una marcatura persa. Pessimo.

– dal 45′ Della Mora 6: Fa molto meglio del compagno sostituito, aiuta De Pieri in fase offensiva e non rischia mai dietro.

Garonetti 5: La confusione generale nella difesa nerazzurra non vede giocatori sufficienti. Anche lui si aggiunge al festival dell’horror.

Alexiou 5.5: Dovrebbe comandare la difesa, peccato che sia una difesa in bambola dal primo all’ultimo minuto del primo tempo.

Motta 6: L’unico sufficiente, l’unico degno di nota per le sue scorribande offensive. Gli viene annullato un gol nel primo tempo, fa ammonire Bakoune.

– dal 71′ Cocchi 6: I suoi cross sono sempre un pericolo, stavolta non trova comunque il supporto dei compagni.

Inter-Milan Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 5.5: Non trova lo spunto per incidere come spesso gli accade, forza le giocate e perde troppi palloni. Esce a fine primo tempo per un problema al ginocchio.

– dal 45′ Topalovic 5: Non ne fa una buona in campo. Al 90′ su una palla perfetta di Cocchi sbaglia lo stop davanti al portiere e non riesce a tirare. Il suo impatto in Italia è un punto di domanda.

Bovo 5: I ritmi del possesso nerazzurro sono bassissimi e il Milan attende senza particolari problemi. Il regista non fa quello che dovrebbe al centro del campo.

– dal 60′ Zanchetta 5: Incredibile pensare alla quantità di errori del centrocampista. Lento, impacciato, sempre recuperato dal pressing rossonero. La ciliegina sulla torta andata a male è il suo cross da punizione, calciato corto e basso per il rinvio della difesa del Milan.

Zarate 5.5: Partita anonima, mancano sussulti nel suo derby dove tocca pochissimi palloni. Si fa sovrastare dagli avversari di reparto.

Inter-Milan Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: L’assist per Mosconi a fine primo tempo è perfetto, è l’unico a creare occasioni nitide da gol. La luce nel buio, finisce la gara stremato perché è sempre il solo a provarci.

Spinacce 5.5: Tocca un numero di palloni non accettabile. Viene lasciato solo in mezzo a due difensori, poi sbaglia l’unica chance che gli capita tra i piedi. Al volo di sinistro tira addosso a Longoni in area piccola.

– dal 60′ Lavelli 5: Non è coinvolto nel gioco, ma sbaglia l’occasione più grande della partita nerazzurra. Era più difficile sbagliarlo quel colpo di testa.

Mosconi 6.5: Trova il primo gol della stagione ed è di una freddezza disarmante. Vede il primo palo scoperto e colpisce proprio lì dove Longoni non può prendere il pallone.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 4: Le sue scelte sono un completo disastro dal primo all’ultimo minuto. Lascia Topalovic in panchina per Zarate Hidalgo che non fa mai la differenza. Sembra di giocare in inferiorità a centrocampo ed è proprio lì che soffre l’Inter. I cambi non danno l’effetto voluto, ma è normale se sul risultato di 3-1 si fanno cambi ruolo per ruolo. Non rischia mai, non fa nulla per provare la rimonta e si attiene allo schema di gioco iniziale. Sì, quello che ha portato a subire tre gol nei primi 45 minuti.