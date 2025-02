Inter-Milan Primavera 1-1 al 45′: Mosconi pareggia i conti nel finale!

Il primo tempo di Inter-Milan Primavera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, termina 1-1. Vanno in vantaggio i rossoneri ma Mosconi pareggia i conti poco prima dell’intervallo.

PRIMO TEMPO – Dopo il derby di Serie A di domenica scorsa, anche le due squadre milanesi delle giovani si sfidano sul campo. Inter-Milan Primavera, in questo caso, è valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida, che ha avuto inizio alle ore 18.00, ha visto un sostanziale equilibrio nei primi minuti di gioco. Pressing alto da parte dei ragazzi di Andrea Zanchetta, all’attacco con De Pieri, che costringe i rossoneri a difendersi arroccandosi nella propria trequarti. All’11’ crea qualche problema ai nerazzurri Liberati , che Re Cecconi è costretto a fermare con un fallo che gli costa l’ammonizione. Dopo pochi minuti, al 15′, dall’altra parte c’è Cocchi, che da fuori area va alla conclusione col mancino. Purtroppo, però, non centra la porta. Al 22′ l’Inter rischia lo svantaggio dopo il tiro di Bonomi che termina di pochissimo alto sopra la traversa.

Inter-Milan Primavera 1-1 al 45′

CONTI PAREGGIATI – Alla fine lo 0-1 del Milan arriva al 31′ e anche in maniera piuttosto rocambolesca. Il tiro di Bakoune viene parato in primo momento da Galligaris, ma il rimpallo finisce sulla gamba di Cocchi e il pallone carambola in rete. Proprio quando la squadra di Zanchetta sembrava essere più in difficoltà arriva la reazione: al 45′, a un soffio dall’intervallo, Mosconi si inserisce in mezzo e mette dentro col piattone l’assist di Aidoo. Il primo tempo di Inter-Milan Primavera si chiude, così, 1-1.