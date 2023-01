Inter-Milan Primavera 1, 1-0: basta un gol di Owusu, il Derby va a Chivu!

Dopo l’1-0 del primo tempo segnato da Enoch Owusu (vedi report), le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo inizia esattamente come il primo. Rimane l’Inter la squadra a creare più gioco. Il Milan prova a ripartire ma fa fatica e spreca diverse occasioni. Grande prestazione anche oggi di Issiaka Kamaté che sale in cattedra nel secondo tempo. Viene sostituito poi da Cristian Chivu per stanchezza. Da quel momento il Milan ricomincia a giocare. Al 66′ infatti l’Inter si salva grazie a una deviazione del Capitano nerazzurro, Alessandro Fontanarosa. El Hilali si conferma come la minaccia numero uno dei rossoneri che continua a creare problemi alla difesa dei ragazzi di Chivu. Owusu oltre alla rete regala una prestazione notevole, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Nikolaos Botis nonostante qualche difficoltà riesce a mantenere la porta inviolata nonostante le diverse conclusioni rossonere nel secondo tempo. Ancora Fontanarosa salva il risultato sulla linea dopo un errore di Andrea Pozzi. Milan letteralmente a centimetri dal gol del pari. A un minuto dal termine c’è un corner per i rossoneri. Succede di tutto per dei rimpalli che favoriscono gli ospiti, fermati però dal fuorigioco. Termina così dunque il Derby di Milano, Milano è nerazzurra!