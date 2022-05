Inter-Milan Primavera 1, 0-1 all’intervallo: Nasti colpisce in contropiede

REPORT – L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha chiuso il primo tempo del derby con il Milan sotto nel punteggio. I primi 45 minuti si sono chiusi 0-1 per i rossoneri che hanno colpito al 17′ con il contropiede di Nasti con l’attaccante bravo ad ubriacare Cortinovis con una serie di finte e poi concludere con il sinistro. I nerazzurri si sono resi pericolosi con Jurgens. Ora ci sono 45 minuti per ricucire il gap e rimontare, in palio c’è il secondo posto che vale la qualificazione diretta ai playoff.