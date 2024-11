Inter-Lipsia Primavera 3-2, pagelle: Topalovic artista da 9, Spinacce 6.5

L’Inter Primavera vince con il risultato di 3-2 contro il Lipsia e sale a cinque vittorie in cinque partite. Luka Topalovic disegna calcio e prende 9, Matteo Spinacce pareggia e lo segue. Le pagelle della gara.

Zamarian 6.5: Diverse parate permettono all’Inter di rimanere in partita. Difficile intervenire invece sul gol di Bulland nel primo tempo.

Inter-Lipsia Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Sulla sua fascia il Lipsia non attacca praticamente mai, infatti gestisce con tranquillità. Manca in fase offensiva.

Re Cecconi 6: Uno dei migliori dell’ultimo periodo nerazzurro. Un leader difensivo che mancava, piacevole scoperta per Zanchetta.

Maye 5.5: Non ha particolari responsabilità sul gol, però arriva dalla sua parte. Non impedisce il tiro a Bulland, neanche lo rende difficile.

Cocchi 5.5: L’imbucata a sinistra porta al gol del Lipsia nel primo tempo. Un’ottima fase offensiva non cancella la disattenzione dietro.

Inter-Lipsia Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5: L’errore di testa in area piccola nel primo tempo vale la bocciatura. Non si possono sprecare occasioni del genere in Europa.

Zanchetta 6.5: Il possesso dell’Inter è fluido e passa spesso dal suo sinistro. Rischia continuamente le giocate, soprattutto cercando gli uomini sulle fasce.

– dal 76′ Zarate Hidalgo S.V.

Topalovic 9: Tanta fisicità e voglia di spaccare la partita. Nel secondo tempo tira fuori due perle di destro a giro dalla fascia sinistra. Due gol in fotocopia decisivi per la vittoria.

– dall’83’ Tigani S.V.

Inter-Lipsia Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: Fa ammonire Boog dopo appena quattro minuti, è una spina nel fianco del Lipsia e crea occasioni su occasioni per i compagni. La sua velocità è impressionante.

– dall’83’ Quieto S.V.

Spinacce 6.5: Spizza di testa e sfiora l’incrocio dei pali, altre due volte arriva in ritardo per il tap-in sui cross di De Pieri. Subisce poi anche il rigore che trasforma ad inizio secondo tempo.

– dal 76′ Lavelli S.V.

Thiago Romano 6: Fa un cross morbido verso Spinacce ed è dinamico fino a quando rimane in campo. Sfortunato nell’infortunio.

dal 30′ Zouin 6.5: Zanchetta ha scoperto un altro grande talento. Aymen continua a sorprendere e il suo contributo diventa sempre più importante.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: Un allenatore che al suo primo anno con la Primavera fa cinque vittorie su cinque partite in UEFA Youth League conquistando la qualificazione al turno successivo con due giornate d’anticipo merita grandi complimenti. L’Inter domina il secondo tempo e dimostra di saper reagire ai momenti di svantaggio. L’allenatore dell’Inter Primavera trova anche la miglior versione di Luka Topalovic, che d’ora in poi sarà l’uomo in più nerazzurro!