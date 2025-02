Inter-Lille Primavera 3-1, pagelle: Calligaris super, Spinacce da 8!

L’Inter Primavera vince contro il Lille con il risultato di 3-1 e passa il turno in UEFA Youth League. Calligaris e Spinacce regalano la qualificazione, le pagelle della partita.

Calligaris 7.5: Il portiere fa due parate strepitose nel primo tempo. La prima sullo 0-0, la seconda per tenere il doppio vantaggio. Posizionamento ed esplosività per pochi sulle gambe.

Inter-Lille Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Lui è il titolare di Youth League e conferma le buone sensazioni già date nella fase a gironi di inizio stagione. Buona prestazione contro la velocità degli attaccanti avversari.

Re Cecconi 6.5: Non soffre particolarmente gli attaccanti del Lille e gestisce con grande sicurezza.

Alexiou 6: Sfiora il gol su calcio d’angolo confermandosi bomber sulle palle inattive. Domina nella sfida con Diauone, gli passa dietro Lachaab sul gol ma era in fuorigioco.

Cocchi 6.5: Dalla sinistra è una delle principali fonti d’ispirazione del gioco nerazzurro. Gli manca il solito assist, ma è importante per Zanchetta.

Inter-Lille Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6.5: Coraggioso e solito motorino del centrocampo dell’Inter. Arriva anche alla conclusione dai 20 metri, prende quasi la porta.

Zanchetta 7.5: Il suo assist dai 35 metri per Spinacce è una magia alla Andrea Pirlo. Il paragone è forte, ma è valido per una giocata di questo tipo.

Topalovic 6.5: Fisicità e grande dinamismo durante la partita. Sbaglia una volta l’ultimo passaggio decisivo, rimane sufficiente la prestazione.

– dal 61′ Berenbruch 6: Entra a risultato acquisito e aggiunge minuti alle gambe per ritornare al massimo della forma.

Inter-Lille Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: Meno in palla delle altre partite, ma rimane un fattore nel corso della partita con velocità e dribbling. Soprattutto nel primo tempo è efficace.

– dal 78′ Romano S.V.

Spinacce 8: Il gol di tacco è pura magia, così come il cross di Zanchetta. Trova la doppietta in tre minuti e decide la gara europea, portando agli ottavi di finale la sua Inter.

– dal 78′ Lavelli S.V.

Mosconi 6.5: Entra nel secondo gol dell’Inter tirando verso la porta un pallone difficile da gestire per il portiere del Lille.

– dal 61′ Pinotti 6: Non incide con azioni particolarmente rilevanti.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: L’Inter gioca praticamente una partita perfetta e segna due gol nel giro di tre minuti nel primo tempo per indirizzare il match. Il prato bagnato del Konami Centre aiuta i nerazzurri, che sfruttano al meglio gli errori del portiere avversario. Il percorso europeo prosegue, per la prima volta da anni dopo i sedicesimi di finale in cui in due occasioni si è fermato Chivu.