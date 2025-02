Inter-Lille 3-1 in Youth League, grande vittoria! Zanchetta vola agli ottavi

L’Inter Primavera di Andrea Zanchetta chiude con una vittoria netta il match contro il Lille e conquista meritatamente l’accesso agli ottavi di finale della UEFA Youth League. Dopo un primo tempo dominato e concluso sul 2-0 grazie alla doppietta di Matteo Spinacce, nella ripresa i nerazzurri hanno continuato a controllare la gara.

VITTORIA E PASSAGGIO DEL TURNO – Il secondo tempo si è aperto con l’Inter in totale controllo della partita, nonostante la pioggia battente che ha reso il campo più insidioso. Il Lille ha tentato timidamente di reagire nei primi minuti, ma senza mai impensierire Calligaris. Al 58’ è arrivato il colpo del definitivo ko: ancora una volta protagonista Spinacce, autore di un altro tiro insidioso dal limite dell’area. Il portiere avversario ha respinto, ma sulla ribattuta si è avventato Mosconi, che a porta vuota ha firmato il 3-0, mettendo in cassaforte il passaggio del turno. Dopo il terzo gol, il Lille ha definitivamente smesso di crederci, lasciando spazio a una serie di occasioni per i nerazzurri. Prima Mattia Zanchetta, figlio dell’allenatore Andrea, ha sfiorato il quarto gol con una conclusione insidiosa, poi anche Thiago Romano ha avuto una buona chance, ma senza trovare la rete.

Inter agli ottavi di finale, al Lille solo il gol della bandiera

NEL FINALE – Con il risultato ormai acquisito, l’Inter ha abbassato leggermente il ritmo, amministrando il possesso palla senza rischiare. Allo scadere del tempo regolamentare, però, il Lille è riuscito a trovare il gol della bandiera con Lachab, che ha reso meno pesante il passivo per i francesi con una rete al 90’. Un gol che non ha però cambiato le sorti dell’incontro, visto che subito dopo l’arbitro ha fischiato la fine del match.