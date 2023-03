Inter-Lecce Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu punta sul tridente

In campo alle 11.00 Inter-Lecce Primavera, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Cristian Chivu punta sul tridente per provare a portare a casa la partita

VENTIDUESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che oggi punta sul tridente nella sfida contro il Lecce per provare a conquistare i tre punti. Un risultato importantissimo per proseguire nella corsa a un posto ai playoff scudetto.

INTER-LECCE PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 45 Akinsamiro, 4 Stankovic, 16 Di Maggio; 30 Owusu, 23 Esposito, 22 Curatolo.

A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grygar, 11 Iliev, 18 Sarr, 25 Biral, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 38 Pozzi.

Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE: 1 Borbei; 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa, 8 Vulturar, 9 Burnete, 10 Berisha, 13 Dorgu, 14 Munoz, 25 Mcjannet, 26 Corfitzen.

A disposizione: 22 Moccia, 2 Russo, 11 Bruhn, 15 Samek, 17 Bruns, 20 Ciucci, 24 Daka, 45 Hegland, 77 Kljun. Allenatore: Federico Coppitelli.