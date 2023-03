Inter Lecce Primavera 0-0: Botis evita la sconfitta, male l’attacco

L’Inter raccoglie un punto nella sfida contro il Lecce primo in classifica, non cambia lo 0-0 del primo tempo (vedi report) alle squadre va un punto a testa.

SECONDO TEMPO – Dopo un primo tempo privo di emozioni, l’Inter torna in campo per il secondo tempo senza nessun cambio. Le squadre ricominciano la gara con un atteggiamento diverso, e già al 47′, il Lecce riesce a concludere con Dorgu, che non centra la porta. I nerazzurri provano a cambiare qualcosa facendo entrare Dennis Curatolo e Jacopo Martini. Quest’ultimo riesce a farsi ammonire pochi secondi dopo il suo ingresso. Botis salva il risultato al 63′ su una punizione della squadra ospite dove esce perfettamente mandando in corner. Al 66′ arriva un bel lancio di Aleksandar Stankovic che pesca bene Eben Akinsanmiro che col destro conclude sull’esterno della rete. Altra enorme occasione che nasce dai piedi di Stankovic e finisce su quelli di Martini prende malissimo il pallone. Subito la risposta del Lecce con Munoz, chiuso da una grande uscita di Botis. Ancora una volta il portiere evita il gol all’84’ rimediando a una sua uscita questa volta non proprio perfetta. Il gol alla fine dei 90 minuti non arriva, finisce dunque 0-0 tra Inter e Lecce.