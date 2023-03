Inter-Lecce Primavera, 0-0 al 45′: nessuna emozione nel primo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Lecce Primavera nella 22esima giornata di Campionato Primavera.

NB: Segui Inter-Lecce Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – La sfida tra Inter e Lecce Primavera inizia senza regalare troppe emozioni. I salentini primi in classifica fanno fatica a creare gioco, ma la stesso succede ai nerazzurri. Partita fin da subito fallosa che può contare due gialli nella prima mezz’ora. Gli undici punti in classifica che separano le due formazioni non i notano. Tanta imprecisione, da una parte e dall’altra. Passaggi semplici sbagliati che non permettono alle due squadre di comunicare. Si procede con lanci lunghi dalla difesa imprecisi, non proprio un grande spettacolo. La prima occasione della gara ce l’ha l’Inter alla mezzora con Kristian Dervishi che riesce a servire Enoch Owusu in area di rigore. L’attaccante prova a metterla in mezzo ma è impreciso. I nerazzurri non riescono a sfruttare nemmeno i calci piazzati. Chi si è fatto notare in questo primo tempo è Eben Akinsanmiro, il migliore dei suoi. La prima occasione del Lecce arriva al 43′ con Berisha che riesce a concludere in porta, trovando però pronto Nikolaos Botis.

Inter-Lecce Primavera al 45′ – Il tabellino

0 INTER-LECCE 0

Marcatori:

INTER U19 (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 45 Akinsamiro, 4 Stankovic, 16 Di Maggio; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev.

A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grygar, 22 Curatolo, 18 Sarr, 25 Biral, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 38 Pozzi.

Allenatore: Gabriele Bonacina.

LECCE U19 (4-3-3): 1 Borbei; 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa, 8 Vulturar, 9 Burnete, 10 Berisha, 13 Dorgu, 14 Munoz, 25 Mcjannet, 26 Corfitzen.

A disposizione: 22 Moccia, 2 Russo, 11 Bruhn, 15 Samek, 17 Bruns, 20 Ciucci, 24 Daka, 45 Hegland, 77 Kljun. Allenatore: Federico Coppitelli.

Arbitro: Michele Giordano Assistenti: Pinna – Pilleri.

NOTE – Ammoniti: Owusu (I) al 17′, Dorgu (I) al 25′ Recupero: 1′ (PT).