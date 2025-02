Inter-Lecce, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita

L’Inter Primavera torna in campo tra poche ore per la partita contro il Lecce in campionato. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale.

ARBITRO INTER-LECCE PRIMAVERA (ore 11)

Arbitro: Simone Gauzolino (Torino).

Assistenti arbitrali: Ayoub El Filali (Alessandria), Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno).