Inter-Lazio Primavera 0-1, pagelle: Topalovic irriconoscibile, 4.5!

L’Inter Primavera perde ancora e stavolta lo fa contro la Lazio per 1-0. Luka Topalovic è irriconoscibile e non reagisce all’errore in Youth League, 4.5 secco! Le pagelle del match.

Calligaris 6: Non può far nulla sul gol di D’Agostini nel secondo tempo. Il tiro è troppo ravvicinato, impossibile da prendere.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Come sempre fa sempre bene in fase offensiva, non delude nemmeno dietro. Ottima prestazione!

Maye 6.5: Solido difensivamente, anche pericoloso con un tiro dal limite nel primo tempo. Renzetti gli toglie la gioia del gol.

Garonetti 6.5: In uno contro uno con D’Agostini vince praticamente in ogni occasione. Sfortunato sul gol dell’attaccante, che comunque mostra tutte le sue qualità.

– dal 75′ Alex Perez S.V.

Motta 5.5: Spento e mai pericoloso in un primo tempo estremamente opaco. Viene sostituito infatti al 46′.

– dal 46′ Cocchi 6: Meglio sicuramente del compagno, perché mette qualche cross in mezzo anche pericoloso. Non è però in una delle sue migliori giornate.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5: Ammonito in maniera sciocca per un tocco di mano sul gol annullato a fine primo tempo. Inconsistente, impreciso con la palla tra i piedi. Solo un lampo per De Pieri con un passaggio perfetto.

Bovo 5.5: Lento nel possesso, non aumenta i ritmi e sbaglia tanto in appoggio ai compagni. Sostituito subito dopo la fine del primo tempo.

– dal 46′ Zanchetta 5.5: La musica non cambia con lui in campo in cabina di regia. L’Inter rimane lenta e il centrocampista non riesce a servire gli esterni in velocità.

Topalovic 4.5: Non ne fa una giusta nemmeno oggi e chiude nel peggiore dei modi la sua settimana da incubo. Non reagisce al rigore sbagliato in Turchia e mentalmente non si rialza.

– dal 73′ Lavelli 6: Non ha particolari responsabilità nella sconfitta di oggi. Entra per dare maggior peso al reparto offensivo, ma prende pochi palloni.

Inter-Lazio Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6: Rimane l’unico pericoloso dell’Inter. Uno dei suoi tiri nel primo tempo rischia di diventar gol, gli manca però continuità nel corso del match. Sparisce con il passare dei minuti.

Spinacce 5: Nel secondo tempo manca una ghiotta occasione in area di rigore, una delle poche della partita nerazzurra. Non servito e non in grado di prendersi la palla e risolvere la gara.

Pinotti 5.5: Frizzante in alcuni frangenti, ma come il compagno dall’altra parte non è continuo. Si accentra anche per avere più palle disponibili, però ingombra la zona e non dà lo sbocco sulla fascia.

– dal 46′ Mosconi 5.5: Non entra benissimo, non crea pericoli e si adegua alla mediocrità della prestazione collettiva.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Si chiude con la seconda sconfitta consecutiva la peggior settimana della stagione della sua Inter. Niente è perduto almeno in campionato, però manca la reazione e tanto di più la prestazione contro la Lazio. Una delle gare con meno occasioni create e meno mordente da parte dei ragazzi che sembrano completamente svuotati dalla Youth League. La classifica rimane positiva, la Roma scappa ma c’è ancora tempo per recuperare. I cambi sono giusti, ma la squadra non risponde alle richieste dell’allenatore e perde.