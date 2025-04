Inter-Lazio Primavera 0-0 al 45′: De Pieri sfiora il vantaggio!

Termina il primo tempo di Inter-Lazio Primavera sul risultato di 0-0, gara valida per la 32ª giornata del campionato Primavera. Dopo l’eliminazione in Youth League a Trabzon, la squadra di Andrea Zanchetta cerca riscatto in campionato per difendere il secondo posto, condiviso con il Sassuolo.

EQUILIBRIO – La prima frazione regala più tensione che spettacolo, ma non mancano le occasioni. Al 16’ è l’Inter a rendersi pericolosa con Maye, che carica un gran destro da fuori area: la conclusione viene deviata e finisce tra le mani di un attento Renzetti. La squadra nerazzurra mantiene il possesso e cerca spazi, ma trova una Lazio compatta e aggressiva. Il momento più discusso arriva al 27’: intervento in netto ritardo di D’Agostini su Topalovic, col numero 9 biancoceleste che rifila un pestone pesante alla caviglia del centrocampista nerazzurro. Il direttore di gara però lascia correre, tra le proteste della panchina interista, ignorando un giallo che sembrava inevitabile.

Inter-Lazio, solo 0-0 al termine del primo tempo

FINE PRIMO TEMPO – Al 34’ si rivede l’Inter con una buona combinazione tra Venturini e Pinotti: il filtrante del numero 8 è leggermente lungo, vanificando il movimento del 27 nerazzurro che si era ben inserito tra le linee. Si va al riposo con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Gara intensa, ma povera di vere occasioni, con l’Inter che prova a prendere il comando senza trovare sbocchi concreti. Servirà maggiore lucidità negli ultimi sedici metri per rompere l’equilibrio nella ripresa. Poco prima della fine del primo tempo, ancora De Pieri – fin qui il più vivace tra i nerazzurri -, impensierisce Renzetti con un tiro a giro pericolosissimo.